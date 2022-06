RDNA 3: in arrivo la scheda video più potente di sempre nel 2023?

L’ammiraglia AMD Radeon di nuova generazione potrebbe finire per utilizzare la GPU RDNA 3 con doppia grafica dies, Il rumor arriva da Greymon55, che dichiara che AMD stava lavorando su una GPU RDNA 3 con un totale di 8 Shader Engine per un totale di 16.384 stream processor. Il leaker ha affermato di non essere sicuro se questa GPU RDNA 3 fosse qualcosa che alla fine sarebbe arrivata sul mercato, ma la possibilità ci sarebbe.

Si dice che la nuova GPU RDNA 3 sia diversa dal resto della gamma “Navi 3X”. Mentre la GPU Navi 31 di punta era stata precedentemente menzionata come un design MCM con due core die grafici o GCD, ora i piani sarebbero cambiati e si prevede che il chip presenterà un singolo GCD con più MCD. Questo potrebbe aprire le porte per un chip di fascia ancora più alta nella famiglia Navi 3X, uno che potrebbe finire per riutilizzare il design del doppio GCD, inoltre si dice che questo chip sia più potente del chip Navi 31.

Sulla base delle specifiche mostrate, la GPU dovrebbe offrire 16.384 core, anche se il leaker afferma che le specifiche finali sono “da definire”. Raggiungere 16.384 core con due dies Navi 31 “ridotti” non è un grosso problema e anche i due GCD Navi 32 possono raggiungerlo, ma solo perché utilizzano le stesse GPU Navi 32/31 non significa che il chip sarà un’estensione delle stesse SKU. Questo finirà per creare un chip nuovo di zecca, motivo per cui Greymon55 non lo chiama semplicemente dual Navi 31 o Navi 32, altrimenti avremmo potuto vedere una possibile Radeon Pro Duo con due GPU singole invece di una singola GPU con due GCD.

Ma cosa servirà ad alimentare questa nuova GPU RDNA 3? È probabile che tali design possano essere offerti al segmento della creazione di contenuti con le nuove schede grafiche Radeon Pro. Per i giochi, resta da vedere se un tale chip finirà per essere utilizzato per la gamma della serie Radeon RX 7000. RedGamingTech ritiene inoltre che le doppie GPU GCD RDNA 3 finiranno nelle schede Pro piuttosto che nelle schede da gioco. Finora, conosciamo solo quattro SKU RDNA 3 che sono trapelati all’interno del progetto LLVM per Linux .