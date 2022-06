Morbius: il film con Jared Leto è il più visto on demand negli Stati Uniti

Nonostante il flop al botteghino Morbius è diventato un fenomeno virale, al centro di tantissimi meme, e, con il suo arrivo on demand, è divenuto anche il film più visto in VOD negli ultimi giorni, secondo i dati forniti da Fandango.

Morbius nella settimana che è andata dal 13 al 19 giugno ha superato lungometraggi come Uncharted, Troppo Cattivi, The Batman ed Everything Everywhere All at Once. Si tratta di un risultato che può venire in soccorso delle casse di Sony Pictures, considerando che il lungometraggio è andato con gli incassi ben al di sotto delle aspettative, guadagnando complessivamente 163 milioni di dollari. Riusciranno i guadagni on demand a risollevare Morbius dal suo flop al cinema? Staremo a vedere.

Questa la sinossi ufficiale del film, uscito nei cinema lo scorso 30 marzo:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.