Gotham Knights ospiterà la Gotham City più grande di sempre

Gotham Knights ospiterà la Gotham City più grande mai realizzata in un videogioco. A svelarlo è stato il team di sviluppo durante un’intervista rilasciata a Game Informer.

Il produttore esecutivo Fleur Marty ha confermato che si tratta della più grande versione di Gotham mai realizzata per il franchise. Secondo il produttore, il team di sviluppo è particolarmente focalizzato sulla densità e sulla verticalità con una buona stratificazione della mappa. A confermare quanto detto da Marty, è intervenuto anche il director Geoff Ellenor.

Non ho messo una mappa sopra l’altra, ma la nostra Gotham è uno spazio enorme. Tendo a spendere molte delle chiamate Zoom sulla Batcycle mentre guido in giro per Gotham. Si tratta di uno dei modi più veloci e rilassanti per muoversi in giro per la città. L’impressione che ti dà è di un grande luogo.