Google Pixel 6a: spuntano in rete le scocche del retro

Come riportato sulle pagine di 9to5Google, le scocche del retro dei Google Pixel 6a anticipati all’evento I/O sono emerse in rete, con i dispositivi in questione che sono ormai via via sempre più vicini. Nessuna immagine per la versione di colore bianco, che però sappiamo per certe che esisterà e dovrebbe arrivare assieme alle altre. Come potete notare non sono nulla di trascendentale, anche se svolgeranno probabilmente e pienamente il loro lavoro di protezione dello smartphone Pixel 6a di Google.

Tornando al Google I/O, quando il Pixel 6a è stato annunciato per la prima volta, abbiamo subito notato che Google stava riportando lo stesso design del case disponibile con Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 5a. Il punto è che la volontà di Google di riproporre lo stesso design delle precedenti scocche dei precedenti modelli dei suoi smartphone, sembrerebbe poco consona, in quanto per quelle specifiche cover ci furono delle lamentele da parte degli utenti, in quanto sembrerebbe che dopo pochi mesi dall’acquisto e dal conseguente utilizzo, le cover si sarebbero sporcate ed ingiallite.

Potrebbe esserci un nuovo rivestimento o finitura che impedisca l’ingiallimento? È possibile, ma non c’è ancora nulla che lo indichi, anche se sicuramente, la versione traslucida di questa custodia senza colorazione già avrà bisogno di una certa protezione, poiché è una calamita per questo fenomeno.

Con le custodie ufficiali per Pixel 6, alcuni problemi sono comparsi in appena una o due settimane e non sono mai scomparsi mentre per altri, con Kyle Bradshaw di 9to5Google che ha parlato di come l’ingiallimento e le macchie abbiano richiesto un po’ più di tempo per essere veramente visibili, il che sottolinea quindi come dei miglioramenti da parte di Google siano tutto sommato possibili e applicabili.