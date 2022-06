Final Fantasy VII Remake: i fan provano ad indovinare il nome della Parte 3

La saga di Final Fantasy VII Remake riceverà altri due capitoli. I fan stanno cercando di indovinare come si chiamerà il terzo titolo. Ecco le ipotesi.

21—Giu—2022 / 12:41 AM

Ad oggi, sappiamo che la saga di Final Fantasy VII Remake includerà tre capitoli. Il primo si chiamerà Final Fantasy 7 Rebirth, mentre il terzo non ha ancora un nome. I fan, però, stanno cercando di indovinare e, tramite Reddit, si sono lasciati andare ad serie di ipotesi.

L’ipotesi più accreditata è che il nome inizierà anch’esso con una “R” alla luce del fatto che anche le prime due parti inizino con la R (“Remake” e “Rebirth”). C’è chi ha condiviso alcune opzioni ironiche come l’improbabile “Revengeance”, chiaro riferimento a Metal Gear Rising Revengeance e chi invece decide di prendere ispirazione da Final Fantasy XIV provando a suggerire titoli come “Realm Reborn”, “Rendwalker” e “Readowbringers”

C’è chi poi invece ha azzardato un più solido “Resurrection“, un nome che potrebbe suggerire la presenza di altre sostanziali modifiche alla trama originale, che ovviamente non citeremo per evitare spoiler. Per scoprirlo però dovremo certamente attendere ancora un bel po’.

Vi ricordiamo che in occasione dell’evento per i 25 anni di Final Fantasy VII, Square Enix ha svelato la seconda parte di Final Fantasy VII Remake. Il secondo capitolo della saga, Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile il prossimo inverno, ossia nel periodo compreso tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

