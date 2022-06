Elden Ring: in pre-order su Amazon i due volumi della guida ufficiale

Grazie ad Amazon è possibile acquistare in pre-ordine i due volumi che compongono la guida ufficiale di Elden Ring, che risultano attualmente disponibili, con il primo che verrà consegnato nella giornata del 29 luglio 2022, proprio quella della data d’uscita, che invece per il secondo è fissata al 30 settembre 2022.

In entrambi i casi, è possibile fruire della spedizione gratuita di Amazon, come anche del proprio abbonamento ad Amazon Prime al fine di ricevere il prodotti nell’esatta data d’uscita. Risulta come sempre possibile entro un totale di massimo 30 giorni del reso grazie alla piattaforma.

I due volumi della guida di Elden Ring compongono un testo particolarmente completo ed esplicativo, pensato nello specifico al fine di fare chiarezza in merito ai contenuti di gioco, guidando di conseguenza gli utenti nella loro avventura all’interno del gioco realizzato da FromSoftware.

Trovate quindi al seguente link la pagina ufficiale utile al fine di poter acquistare il primo volume, che avrà modo di giungere sul mercato nella giornata del 29 luglio 2022.

Per quel che concerne il secondo volume ufficiale in uscita il 30 settembre, non vi resta che premere sul link che trovate qui di seguito per recarvi sulla pagina ufficiale.

