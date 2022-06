Dune 2: Léa Seydoux interpreterà Lady Margot

Deadline ha rivelato che Dune 2 ha aggiunto un nuovo nome al cast: stiamo parlando di Léa Seydoux, che andrà a vestire i panni di Lady Margot, un personaggio dell’ordine Bene Gesserit, la sorellanza esoterica già vista nel primo lungometraggio.

Léa Seydoux per Dune 2 si unirà a Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin, che torneranno nel lungometraggio, assieme a Florence Pugh, Christopher Walken e Austin Butler. Léa Seydoux è stata vincitrice della Palma d’oro a Cannes per La vita di Adele, ed è comparsa ance nella saga di James Bond nei panni di Madeleine Swann nei film Spectre e No Time to Die.

Qualche mese fa il regista Denis Villeneuve ha detto su Dune 2: