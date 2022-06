Una famiglia mostruosa: stasera in prima tv su Sky

Lunedì 20 giugno arriva in prima tv Una famiglia mostruosa, alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Divertente commedia dalle venature fantastiche diretta da Volfango De Biasi (L’agenzia dei bugiardi), la pellicola indaga il tema dell’accettazione della diversità, traslando i luoghi comuni in una dimensione fantastica, per raccontare come ogni famiglia, a modo suo, sia “mostruosa”.

La pellicola, uscita nelle sale lo scorso 25 novembre, vede al suo interno un cast molto ricco Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e Paolo Calabresi (con la partecipazione di Barbara Bouchet e Pippo Franco). Il film è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano.

Questa la sinossi del film:

Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia. Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale?

