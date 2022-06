Se siete tra i fan della saga NetflixTo All The Boys I’ve Loved Before non dovrete attendere molto per trovare, speriamo, un degno erede. Il 17 giugno debutta su Amazon Prime Video The Summer I Turned Pretty, nuova serie tratta una trilogia di romanzi romance di Jenny Han. L’autrice di Tutte le volte che ho scritto ti amo torna alla creazione di un progetto live action tratto dai suoi stessi romanzi, questa volta però realizza una serie tv e non in collaborazione con Netflix.

Jenny Han è un nome noto tra i fan dei prodotti teen di Netflix. L’autrice americana è la scrittrice delle serie letteraria To All The Boys I’ve Loved Before da cui è stata tratta la fortunata saga di film Netflix con protagonisti Lana Condor e Noah Centineo. Il successo del prodotto targato Netflix ha spinto altre piattaforme streaming a puntare sui romanzi della giovane artista. Amazon Prime Video ha scelto di scommettere sulla trilogia The Summer I Turned Pretty, realizzando una serie tv la cui prima stagione sarà interamente disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 17 giugno.

Se volete arrivare preparati alla visione della nuova serie Amazon, oppure siete curiosi di scoprire di più sui romanzi dell’autrice, ecco tutto quello che dovete sapere su The Summer I Turned Pretty.

The Summer I Turned Pretty: dal romanzo alla serie tv

Dopo l’enorme successo di To All The Boys I’ve Loved Before un’altra saga letteraria di Jenny Han sta per fare il suo esordio sul piccolo schermo.

Grazie alle possibilità offerte dalla distribuzione di film e serie tv sulle piattaforme streaming il numero di romanzi ad essere stati adattati è aumentato considerevolmente negli ultimi anni. Si sta verificando il vero e proprio fenomeno della caccia all’acquisizione dei diritti di trasposizione sui romanzi appena diventati best seller. Ultimamente la situazione si è ulteriormente evoluta con la ricerca spasmodica dei testi virali sul booktok. Trasporre un romanzo molto amato garantisce certamente l’attenzione dei fan sul prodotto live action, ma non sempre è un successo assicurato. Molte volte le aspettative dei lettori sono elevate e la trasposizione, fedele o meno ai testi, può non soddisfare e quasi mai equiparare i romanzi.

Nel caso specifico di The Summer I Turned Pretty la trasposizione sembra aver convinto i produttori tanto da garantire il rinnovo del prodotto per una seconda stagione ancora prima del debutto dei primi capitoli.

The Summer I Turned Pretty è il titolo associato al primo volume della trilogia Summer firmata Jenny Han. I romanzi sono datati 2014, solo di recente ristampati da Rizzoli in nuove vesti che ripropongono sia la cover della serie tv che le copertine inglesi.

I testi sono perfetti per lettori giovanissimi appassionati di romance young adult e di storie estive. In realtà sono romanzi talmente scorrevoli e piacevoli che posso soddisfare tranquillamente un pubblico adulto, basta considerare il target di riferimento e quindi non attendersi un romanzo dai toni troppo maturi.

Belly (Lola Tung) misura lo scorrere del tempo in estati. I mesi che si susseguono da settembre a maggio sono solo l’intermezzo che la separa dalla sua tanto amata estate. Da sempre trascorre i mesi estivi con la madre nella casa sulla spiaggia di Susannah, migliore amica della mamma di Belly e madre di Jeremiah e Conrad. I due ragazzi sono amici di Belly fin dall’infanzia: Jeremiah è il ragazzo affidabile su cui puoi sempre contare, Conrad è l’affascinante e impossibile belloccio, colui che puoi solo sognare ma mai avere. Se entrambi i giovani hanno sempre visto Belly solo come un’amica di famiglia quest’estate sarà profondamente diversa. Belly è cresciuta e la sua bellezza è sbocciata, a nessuno dei due giovani è più indifferente. Il triangolo amoroso e le liti tra fratelli sono all’orizzonte. Prevarrà il ragazzo proibito o il porto sicuro?

Ecco il trailer di The Summer I Turned Pretty

I protagonisti e i creatori della serie

Belly avrà il volto di Lola Tung, attrice alla sua prima esperienza professionale. Una vera e propria scommessa. Christopher Briney, Conrad nella serie, non ha molta più esperienza televisiva di Lola ma ha già preso parte ad alcuni corti. Diversa invece è la situazione di Gavin Casalegno (Jeremiah), il giovane attore ha recitato anche in Walker, The Unhealer – Il potere del male, Nine Seconds e da piccino nei ben noti The Vampire Diaries, in cui vestiva i panni del piccolo Damon, e in Noah come piccolo Shem.

La serie tv è stata realizzata in co-produzione da Amazon Studios e Wiip. Jenny Han, autrice dei romanzi, ha scritto il pilot e figura anche come produttrice esecutiva e showrunner dello show al fianco di Gabrielle Stanton.

La prima stagione di The Summer I Turned Pretty si compone di 8 episodi dalla durata presumibile inferiore ai 60 minuti circa. La serie è già stata rinnovata per la seconda stagione.

I fan di Taylor Swift avranno notato un dettaglio nel trailer della serie

Il primo trailer di The Summer I Turned Pretty è stato distribuito da Amazon lo scorso 5 maggio. Scelta casuale penserete. Invece, il tutto è stato programmato con largo anticipo a seguito della scelta del brano che funge da colonna sonora del primissimo teaser trailer. Ad accompagnare le prime sequenze in movimento di The Summer I Turned Pretty è la nuova versione di This Love di Taylor Swift, precisamente This Love Taylor’s Version, una versione registrata nuovamente dalla cantante e i cui diritti appartengono in toto all’artista.

La nuova versione del brano debuttò come singolo solo qualche ora dopo il rilascio del trailer. Scelta di marketing concordata tra Amazon e la cantante che ha dato risalto ad entrambi i prodotti.

Jenny Han: tra romanzi e adattamenti

L’autrice di The Summer I Turned Pretty è probabilmente nota al grande pubblico per la saga To All The Boys I’ve Loved Before, serie composta da 3 romanzi divenuti film per Netflix.

L’autrice americana è dedita alla creazione di storie romance incentrate su protagoniste teenager di origine asiatica. Per la Han, per sua stessa ammissione, è molto importante riflettere nei suoi romanzi parte della propria esperienza, delle proprie conoscenze culturali e delle proprie vere origini. La rappresentazione etnica è la matrice comune dei suoi testi.

Come avrete avuto già modo di constatare la Han è solita comporre trilogie, saghe composte da tre libri: To All The Boys I’ve Loved Before e The Summer I Turned Pretty sono entrambe trilogie di notevole successo all’estero e nel paese nostrano. Le due saghe le trovate disponibili in più edizioni grazie alle diverse stampe che la casa editrice Rizzoli ha portato in Italia nel corso degli anni.

Ancora inedita in Italia è la serie Burn for Burn, dedicata a tre ragazze in cerca di vendetta personale. Da sole non hanno la forza o il coraggio di compiere la loro vendetta ma unite riescono nell’intento. Non mi stupirei se dopo il probabile successo della nuova serie tv tratta da una serie della stessa autrice venisse annunciata anche l’acquisizione dei diritti su questa saga letteraria. Probabilmente in tal caso non tarderebbe ad essere tradotta in italiano.

Shug, romanzo middle grade della Han, è uno dei pochissimi testi standalone dell’autrice. Un romanzo sulla crescita, la conoscenza di se stessi e degli altri, Shug racconta la stria di Annemarie Wilcox o Shug, come la chiama la sua famiglia, una dodicenne in piena fase pre-adolescenziale insoddisfatta del proprio aspetto esteriore. Il romanzo è ancora inedito in Italia, il livello di inglese è basso quindi vi consiglio di tentare con la lingua originale se siete interessanti al testo.

Jenny Han grazie al successo di To All The Boys I’ve Loved Before ha iniziato una nuova fase della propria carriera che la vede nelle vesti di sceneggiatrice e produttrice dei prodotti tratti dai suoi stessi romanzi. Oltre ad aver collaborato con Netflix per la sua saga d’esordio e l’attuale partnership con Amazon, ritroveremo Jenny Han come creatrice e produttrice di “XO, Kitty“, serie tv spin-off di To All The Boys I’ve Loved Before dedicata alla sorellina di Lara Jean. La serie sarà composta da 10 episodi di durata presunta di circa 30 minuti, uno show che fonderà commedia, romance e cultura coreana. Il target del prodotto è quello middle grade, non più young adult come la saga d’origine.

Se avete amato anche solo uno dei testi o delle trasposizioni di Jenny Han vi consiglio di non perdervi le serie tv che sono in arrivo.