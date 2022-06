Sanremo 2023: Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival, la sua dichiarazione

Arriva l’annuncio da parte dello stesso Amadeus che ha presentato Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. La nota fashion blogger condurrà la prima e l’ultima puntata della manifestazione canora più importante d’Italia.

Questa è stata la dichiarazione che la stessa Chiara Ferragni ha fatto attraverso i social:

Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023.

La notizia ha fatto subito il giro del web, e sui social la stessa Chiara Ferragni si è fatta riprendere al fianco del marito Fedez, di Chiara Biasi, e di Veronica Ferraro. La Ferragni è stata quest’anno protagonista della serie di Prime Video intitolata The Ferragnez, in cui al fianco dello stesso Fedez ha fatto seguire alle telecamere, e di conseguenza anche al pubblico, il percorso verso la nascita della sua secondogenita Vittoria. Proprio durante la serie è stato mostrato anche il periodo di preparazione e di lancio a Sanremo di Fedez con la canzone Chiamami per Nome, cantata al fianco di Francesca Michielin.

Ricordiamo che Chiara Ferragni è divenuta popolare per aver creato il blog di moda The Blonde Salad, ed ha ottenuto un grande riscontro di pubblico sui social, tanto da raggiungere i 27 milioni di followers su Instagram.

Il Festival di Sanremo 2023 si terrà dal 7 all’11 febbraio.