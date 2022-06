Man Vs Bee: teaser trailer della commedia a episodi Netflix con Rowan Atkinson

Netflix ha rilasciato il teaser trailer ufficiale di Man Vs Bee, la nuova commedia a episodi con protagonista il mitico Rowan Atkinson, in arrivo sulla piattaforma streaming il 24 giugno.

Questa la sinossi:

Il noto attore e comico Rowan Atkinson interpreta un nuovo personaggio in questa commedia esilarante. Trevor è un padre simpatico ma imbranato e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d’arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. Ma quando un’ape arriva sulla scena, riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione o la loro accesa rivalità porterà a conseguenze sempre più disastrose? E quali danni irreparabili saranno causati nel frattempo? Il caos si scatena in questa vivace serie commedia con brevi episodi da guardare in compagnia.

