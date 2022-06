LEGO Brawls, data d’uscita svelata con un trailer

Bandai Namco ha annunciato l’uscita di LEGO Brawls con un trailer. Il gioco sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch. Pubblicato originariamente solo su Apple Arcade, il nuovo picchiaduro ispirato a Smash Bros. a base di mattoncini LEGO si prepara ora a sbarcare anche su PC e console.

LEGO Brawls è il primo brawler ambientato nell’universo LEGO. Nel gioco potremo creare da zero i nostri personaggi, personalizzarli e farli salire di livello, dopodiché potremo condurli in combattimento in battaglie 4 contro 4 all’interno di famosi set LEGO come Barracuda Bay, Ninjago Seabound e la giungla di Monkie Kid.

I fan e i brawler LEGO possono collezionare minifigure, potenziamenti ed emote sbloccabili dai loro temi LEGO preferiti mentre combattono e si fanno strada verso la vetta delle classifiche globali – si legge sul sito ufficiale del gioco. I giocatori di tutto il mondo possono allearsi e combattere 4v4, fare festa con gli amici o giocare a una modalità di gioco in stile battle royale o alla modalità di gioco Free-for-Brawl preferita dai fan in stile “couch co-op” in cui è “ogni giocatore per sé”.

Il gioco, inoltre, supporterà il cross-play tra tutte le piattaforme di gioco e verranno rilasciati dei contenuti stagionali e in edizione limitata durante tutto l’anno.