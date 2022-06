Instagram cambia interfaccia e assomiglia sempre più a TikTok: per il momento è solo un test

In queste ore sono iniziati i primi test di un'importante modifica dell'interfaccia di TiKTok. I video ora occupano tutto lo schermo.

In attesa della rivoluzione che stravolgerà interfaccia e algoritmi di Facebook, Instagram si prende in anticipo. In queste ore sono iniziati i primi test di un’importante modifica dell’interfaccia utente. Il secondo social network di Meta assomiglierà un pochino di più a TikTok.

Il test inizialmente riguarderà un numero limitato di utenti, come già era successo in passato con altri esperimenti di questo tipo. Il layout del social diventerà più simile a quello dell’app rivale: ciò significa, innanzitutto, che i contenuti verranno riprodotti a schermo intero.

Meta aveva già mostrato un’anteprima del nuovo layout durante il mese scorso. Un portavoce di Instagram ha confermato che in futuro i video otterranno un ruolo da protagonista, ancora di più di quanto non avvenga ora.

Insomma, le immagini faranno un passo indietro per far spazio al cosiddetto micro-intrattenimento, ossia tutte quelle clip – dai balletti all’infotainment, passando per sketch e curiosità – che costituiscono anche il pilastro dei contenuti di TikTok.

Instagram chiama questo genere di video di durata contenuta ‘Reels‘. I Reels, come avviene su TikTok, verranno mostrati a schermo intero. Non ci saranno più le cornici e cambierà anche la posizione della barra delle notifiche. Meta spera che il nuovo feed risulterà più coinvolgente, catturando ulteriormente l’attenzione degli utenti.