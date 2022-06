Il Viaggio Degli Eroi: trailer del documentario sugli Azzurri dell’82 da oggi al cinema

Il mitico grido di vittoria “Campioni del Mondo!”, scandito tre volte dall’indimenticabile voce di Nando Martellini in quella lontana serata di luglio di quarant’anni fa, risuona nelle orecchie e nei cuori di tutti gli italiani, tifosi e non. Il Viaggio Degli Eroi, documentario di Manlio Castagna da oggi in sala, racconta della Nazionale di Calcio del 1982 con la coinvolgente voce di Marco Giallini. Un percorso a tappe, 11 momenti cruciali come i calciatori che scendono in campo per affrontare l’avversario.

Un successo inatteso, giunto dopo un avvio difficile, di sconfitte, di polemiche e silenzio stampa. Poi l’incredibile metamorfosi della Nazionale italiana contro Argentina e Brasile e la cavalcata fino a sollevare la Coppa del Mondo. Un esempio di caparbietà, di orgoglio e di dignità. Una vittoria che tutti ritenevano impossibile, tranne quei “ragazzi dell’82”. Una favola di riconoscenza e di riscatto, che vede fra i protagonisti Enzo Bearzot: commissario tecnico, mentore e padre putativo di quei giocatori che fecero l’impresa. Non era alla ricerca del consenso, ma aveva come priorità la lealtà, il rispetto e la coesione della sua squadra.

La chiamarono ironicamente “l’Armata Brancabearzot”, ma alla fine diventò una famiglia. Questi valori, propri dello sport, furono condivisi anche dai tifosi e da tutti gli italiani, in un periodo storico difficile, un momento di profonda crisi economica e sociale. Questa vittoria costituì il motore propulsore capace di dare nuova linfa e consentire all’Italia di superare uno dei momenti più bui.

