Flashback disponibile gratis su GOG

GOG regala un altro gioco. In occasione dei saldi estivi della piattaforma, la versione rimasterizzata di Flashback è disponibile gratuitamente per il download.

Dopo Beautiful Desolation, GOG prosegue con l’iniziativa dei giochi gratis per PC. Questa volta il titolo in regalo è Flashback, il celebre platform del 1992. La versione rimasterizzata del gioco è scaricabile gratuitamente in occasione dei saldi estivi della piattaforma, che dureranno ancora per qualche giorno.

Potete scaricare Flashback gratuitamente a questo indirizzo su GOG, basta avere un account per il digital delivery in questione, o crearne uno gratuitamente.

Uscito originariamente nel 1992 su Amiga e PC, Flashback ottenne fin da subito l’interesse di gran parte degli appassionati grazie all’utilizzo del rotoscopio, una particolare tecnica di animazione prevedeva l’utilizzo del campionamento di personaggi reali per ottenere delle animazioni più realistiche.

Nei panni dello scienziato Conrad B. Heart, il giocatore avrà il compito di esplorare l’ostile pianeta Titano per trovare il modo di tornare sulla Terra. La versione rimasterizzata include diverse migliorie grafiche, un comparto sonoro completamente rivisto e la nuova funzione “Rewind” che permette di riavvolgere il tempo per rimediare a una caduta mortale o a un errore.

Vi ricordiamo che Flashback è pronto a tornare con un sequel. Il secondo capitolo delle avventure di Conrad B.Heart sarà disponibile il prossimo inverno su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

