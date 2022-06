Dragon’s Dogma: Dark Arisen in super sconto su PC, PlayStation e Xbox

Dragon’s Dogma: Dark Arisen è attualmente disponibile in super sconto su Steam, PlayStation Store e Xbox Store. Per celebrare l’annuncio di Dragon’s Dogma 2, Capcom ha avviato una serie di promozioni sul primo capitolo, rendendolo disponibile al costo di poco più di 3 euro.

Come riportato nel tweet, che trovate qui sotto, potete acquistare Dragon’s Dogma per PS4, Xbox One e PC Windows a un prezzo che va da 3,74 euro a 4,79. Si tratta di un’ottima occasione per poter recuperare qualora non l’aveste fatto ad un prezzo davvero irrisorio, un titolo che resta ancora oggi a distanza di anni uno dei migliori esponenti del genere. Di seguito i link per l’acquisto:

Vi ricordiamo che Dark Arisen è la versione definitiva di Dragon’s Dogma. Include il gioco base e tutte le espansioni.

