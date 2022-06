Apple AR Glass potrebbe arrivare prima del previsto

Si parlerebbe di occhiali in grado di fornire un'esperienza di realtà mista (mixed reality) ai suoi utenti, anche se non conosciamo ancora tutti i dettagli.

Secondo un report, la fase di sviluppo del desing degli occhiali per realtà aumentata di Apple sarebbe iniziata, e di conseguenza, come facilmente intuibile, potremo vedere il suddetto prodotto sul mercato prima del previsto. Potrebbero ancora sorgere complicazioni durante la fase di sviluppo, ma il lancio degli AR Glass potrebbe avvenire tra due anni se tutto andrà secondo i piani. Una nota di ricerca dell’analista di Haitong Jeff Pu è stata individuata da 9to5Mac, e parla dei piani di Apple per questo prodotto.

Bisogna comunque tenere in considerazione che questa fase è anche nota come DVT, in cui aziende come Apple testano il design per assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente resistente per passare alla fase successiva. Sebbene il numero di unità DVT possa variare a seconda del dispositivo, Apple normalmente ne produce circa 200 e le invia per i test.

Il prototipo AR Glass, secondo Pu, sarebbe pronto entro la fine di quest’anno, con la produzione in serie che inizierà nella seconda metà del 2024, seguendo questo programma, la nota di ricerca indica che Apple potrebbe lanciare il nuovo indossabile nel quarto trimestre del 2024, ma ovviamente ci sono diverse sfide e problemi di cui non siamo a conoscenza in questo momento e queste giocheranno un ruolo fondamentale nell’esito del lancio, ma soprattutto sulla data dello stesso.

Vari problemi significherebbero che il gigante della tecnologia potrebbe essere costretto a ritardare il lancio di AR Glass, e si parlerebbe addirittura del 2025. Pu menziona anche quanto segue nella sua nota di ricerca.

Ci aspettiamo che adotti la tecnologia della guida d’onda e Corning (GLW) e Hoya (7741 JP) stanno campionando il vetro. Ci aspettiamo che Lante tragga vantaggio dalla partnership con Corning.

In un report precedente, Pu ha affermato che Luxshare sarebbe rimasto il principale fornitore di Apple per AR Glass, parlando anche della stessa sequenza temporale di lancio menzionata sopra. L’auricolare AR di seconda generazione di Apple potrebbe essere annunciato insieme a questo paio di occhiali intelligenti.