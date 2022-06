Starfield: l’analisi di Digital Foundry in un video

Digital Foundry ha analizzato il trailer del gameplay di Starfield, valutando valori come scala, performance, dettagli e molto altro. Ecco tutti i dettagli.

Digital Foundry ha analizzato il trailer di gameplay di Starfield, valutando attentamente diversi valori come performance, animazioni, dettagli, frame rate e tanto altro ancora. Il portale specializzato nelle analisi tecniche dei videogiochi, ha evidenziato molti aspetti positivi come la presentazione in 4K nativo, il netto miglioramento delle animazioni durante i combattimenti e la modellazione più raffinata delle armi che andremo ad utilizzare esplorando la galassia.

Ancora, l’analisi di Digital Foundry ha elogiato anche la resa di tutti gli effetti che riguardano laser ed esplosioni, definite promettenti ed un consistente passo in avanti rispetto a quanto visto nei precedenti titoli Bethesda.

Sono due però gli aspetti che non hanno convinto: il primo riguarda l’assenza di riflessi in ray tracing, il secondo invece la presenza di consistenti cali di frame rate durante alcune fasi di combattimento. Digital Foundry però è convinta che le diverse modalità grafiche che avrà il gioco serviranno tuttavia ad alleviare le possibili limitazioni al riguardo.

Starfield non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile agli inizi del 2023 su PC e Xbox Series X/S.