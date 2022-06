Motorola Edge 30 Fusion, Lite, G32 ed E12: spuntano i presunti prezzi

Nel giro di qualche tempo, Motorola dovrebbe tornare sul mercato con il lancio di molteplici dispositivi per quel che concerne varie fasce di prezzo, e non si tratta solamente dei nuovi Razr 3, come anche del presunto Motorola Edge 30 Ultra, visto che un nuovo leak ha avuto modo di approfondire quelli che sarebbero i presunti prezzi di Motorola Edge 30 Fusion, Motorola Edge 30 Lite, Moto G32 e Moto E12. Come spiegato sulle pagine di GizChina, i prezzi europei sarebbero trapelati in rete grazie a CompareDial e OnLeaks.

Partendo dagli Edge 30 Fusion, si parla di 680€ circa per quel che concerne l’Europa, il che sottolinea quindi come questi dovrebbero essere migliori degli Edge 30 vanilla, con a quanto pare un MediaTek Dimensity 900 all’interno e fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione. Si parla per gli Edge 30 Lite di 400€, con questi che dovrebbero offrire Snapdragon 695, 8 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio per l’archiviazione, con display OLED da 6,28 pollici, risoluzione Full HD+, 120 Hz di refresh rate e 32 MP per i selfie, un setup di 64 MP + 13 MP ultrawide per le fotocamere e una batteria da 4.020mAh pronta a supportare la ricarica rapida a 30 W.

Per i G32 dovremmo avere a che fare con un prezzo di solamente 230€, con all’interno SoC Unisoc T606 e 3 GB di RAM, oltre che 32 GB di spazio per l’archiviazione, assieme a uno schermo LCD da 6,5 pollici con 90 Hz di refresh rate e una fotocamera da 8 MP per i selfie. Si parla poi per il retro di 16 MP e 2 MP, con 5.000mAh di batteria. Gli ultimi, i Moto E12, dovrebbero avere solamente 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione, con un prezzo di 140 euro.

Resta ovviamente da vedere se i leak si riveleranno reali, in attesa di un annuncio ufficiale da parte della compagnia.