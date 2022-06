Cleopatra: la Universal in trattative per acquisire i diritti del film con Gal Gadot

La Universal sarebbe in trattative per acquisire i diritti per il film su Cleopatra con Gal Gadot protagonista.

Sembra che il progetto cinematografico che vedrebbe Gal Gadot vestire i panni di Cleopatra stia facendo dei passi in avanti, con la Universal Pictures interessata ad acquisirne i diritti, mentre in precedenza il lungometraggio doveva essere una produzione Paramount.

Inizialmente la regia del film era stata affidata a Patty Jenkins, che ha già lavorato con Gal Gadot sui film di Wonder Woman. Attualmente la direzione di Cleopatra è passata in mano a Kari Skogland, impegnata in precedenza su The Falcon and the Winter Soldier.

A lavorare sul film ci saranno anche Charles Roven di Atlas Entertainment, e Gal Gadot assieme a Jaron Varsano della sua Pilot Wave Motion Pictures. Laeta Kalogridis ha scritto la sceneggiatura e farà da produttrice esecutiva, così come la stessa Patty Jenkins.

Parlando dell’interpretazione del personaggio Gal Gadot ha dichiarato: