Starfield avrà DLC, contenuti extra e mod post-lancio

Todd Howard ha confermato che Starfield avrà DLC, espansioni e mod dopo il lancio, annunciando dunque ufficialmente che il gioco offrirà nuovi contenuti anche a distanza dall’uscita originale del gioco.

Abbiamo capito che le persone tendono a giocare i nostri giochi per periodi di tempo molto, molto lunghi”, ha spiegato Howard, “Stanno ancora giocando a Skyrim e questo non succede ovviamente per 10 anni di seguito, ma capita che ci tornino a più riprese e dopo varie pause, magari per scoprire alcuni contenuti aggiuntivi”.

Certamente creeremo dei contenuti extra per questo gioco (Starfield) e inoltre amiamo la nostra community di modder. Pensiamo veramente che questo gioco possa essere una sorta di sogno per la nostra community dedicata al modding, perché ci sono veramente tante cose che possono essere fatte”.