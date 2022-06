Junji Ito: il trailer di Liminal Zone, la nuova raccolta di storie horror che usciranno il 26 luglio

Il 26 luglio uscirà negli Stati Uniti la nuova raccolta di storie horror manga di Junji Ito, il popolare autore giapponese, che pubblicherà a breve Liminal Zone. Da poco è stato diffuso online il trailer della raccolta di storie.

Qui sotto trovate il trailer di Liminal Zone.

Horror master Junji Ito presents another haunting wave of terror in his brand-new story collection, The Liminal Zone!

Releases July 26, 2022 in print and digital. Pre-order now: https://t.co/pkWsbJyemh pic.twitter.com/UdazetOqBw

