Google: la divisione russa presenta un’istanza per il fallimento

La divisione russa della famosa società americana Google, ha presentato un'istanza al tribunale arbitrale di Mosca in Russia per il proprio fallimento.

Secondo Forbes, lo stop del conto bancario della struttura russa di Google ha reso impossibile per l’ufficio della società nella Federazione Russa, il pagamento per i servizi di fornitori e appaltatori, nonché l’adempimento di altri obblighi finanziari, compreso il mantenimento di dipendenti e salari ai dipendente in Russia. Inoltre, questo aprile, il tribunale arbitrale di Mosca ha sequestrato la proprietà ed i conti di Google LLC per un importo di 500 milioni di rubli. La corrispondente decisione è avvenuta in via cautelare sulla pretesa di GPM Entertainment Television LLC (parte della holding Gazprom-Media) sul ripristino di un account sulla piattaforma di YouTube.

A maggio, i beni di Google per un importo di 500 milioni di rubli sono stati oggetto di arresto per affermazioni simili da parte della società televisiva NTV e ANO TV-Novosti; il fondatore del canale televisivo RT, pertanto, la proprietà del gigante IT è stata fermata per un importo totale di 1,5 miliardi di rubli. Secondo Forbes, Google ha debiti con le agenzie pubblicitarie. Ci sono state segnalazioni secondo cui la società avrebbe sospeso la monetizzazione di YouTube, limitato il funzionamento dell’app store di Google Play e rimosso gli annunci in Russia.

Il giudice di pace del distretto giudiziario di Tagansky di Mosca, ha imposto un’altra sanzione a Google. Questa volta il motivo della sanzione è stato per via di un rifiuto del colosso di Internet, ovvero di localizzare i dati personali degli utenti russi sul territorio della Federazione Russa.

Inoltre Google è stato ritenuto colpevole di un reato ai sensi dell’articolo 13.11, parte 9, del codice dei reati amministrativi (CAO RF). Il protocollo pertinente è del Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni di massa (Roskomnadzor), Infine, secondo i documenti, Google continuerebbe ad utilizzare database ubicati negli Stati Uniti e nell’Unione Europea per memorizzare i dati personali degli utenti Internet russi.