Elvis in anteprima al Biografilm Festival e il videosaluto dei Maneskin

Elvis di Baz Luhrmann, tra i titoli più attesi della stagione, arriverà in tutte le sale a partire dal 22 giugno, e i Måneskin, che per la colonna sonora ufficiale del film hanno realizzato la loro versione di If I can Dream, invitano il pubblico in sala con uno speciale videosaluto.

Intanto, il film sarà presentato domenica 19 giugno, in anteprima italiana, al termine della cerimonia di premiazione della XVIII edizione di Biografilm. La proiezione del film seguirà la premiazione prevista per le 19:30 al Biografilm Hera Theatre | Pop Up Cinema Medica di Bologna.

Per un festival che si occupa di storie di vita al cinema, avere in chiusura l’anteprima italiana del film biografico più atteso dell’anno è un grandissimo onore. Ringraziamo Warner Bros. per avercelo concesso: Elvis è un titolo in perfetta sintonia con la nostra linea editoriale e con i gusti del nostro pubblico. Bologna è una città rock e saprà accogliere “The King” nel migliore dei modi.

ha affermato Massimo Benvegnù, coordinatore del programma del festival.

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (Austin Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

