Dragon’s Dogma 2 sarà sviluppato in RE Engine

Dragon's Dogma 2 sarà realizzato in RE Engine, il motore grafico usato negli ultimi anni per la realizzazione di Resident Evil.

In occasione dell’evento per i 10 anni di Dragon’s Dogma, il director Hideaki Itsuno ha annunciato Dragon’s Dogma 2, il seguito dell’acclamato RPG uscito nel 2012 su PS3 e Xbox 360. Il gioco, svela Capcom, sarà realizzato in RE engine, il motore grafico usato negli ultimi anni per la realizzazione di Resident Evil.

Capcom dunque non adotterà il motore di Epic Games per Dragon’s Dogma 2 ma continuerà ad utilizzare il RE Engine, motore grafico proprietario che sta regalando delle ottime soddisfazioni sotto il profilo tecnico Al momento, non abbiamo altre informazioni sul progetto. Sappiamo soltanto che il titolo è in fase di sviluppo e che il team si sta impegnando per creare un’esperienza che possa piacere agli appassionati.

Anche se il progetto resta ancora avvolto nel mistero, si tratta di un’ottima notizia per tutti quei fan che hanno atteso per anni l’arrivo di un nuovo capitolo della saga. Vi ricordiamo che recentemente Capcom ha aperto anche il sito per festeggiare il decimo anniversario del gioco che ripercorre tutte le tappe della storia di Dragon’s Dogma.