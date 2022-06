Wonder Man: il regista di Shang-Chi al lavoro sulla serie Disney+

Stando alla breaking news esclusiva di The Hollywood Reporter, tra i prossimi supereroi Marvel che vedremo su Disney+ ci sarà anche Simon Williams, conosciuto anche col nome di Wonder Man. L’eroe arriverà in un nuovo serial, sviluppato dall’inedita coppia Destin Daniel Cretton & Andrew Guest, ovvero rispettivamente il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e lo sceneggiatore di serie come Brooklyn Nine-Nine e Community.

Non ci sono dettagli in merito, ma se le cose andranno lisce, la produzione potrebbe partire già nel 2023, per vedere la luce, si presume, l’anno successivo. È presto, tuttavia, per fare gli eventuali conti relativi alla continuity e alla scansione in fasi del Marvel Cinematic Universe.

Mai portato prima in live action, nei fumetti Wonder Man è un ex villain rinato come eroe e Vendicatore, dotato di forza, velocità e sensi incredibili, resistenza fisica impareggiabile e una sostanziale immunità e invulnerabilità, nonché la capacità di produrre e convogliare l’energia ionica.

Il personaggio ha, tra gli altri, un legame speciale con Visione e Scarlet Witch, quindi possiamo già virtualmente immaginare qualche collegamento per il futuro, nonché il fatto che potrebbe essere la testa di diamante di una eventuale nuova formazione di Avengers, quelli della Costa Ovest (come nei fumetti), alternativi al progetto attualmente in atto degli Young Avengers.

