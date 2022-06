Welcome to Derry: iniziata la fase di sceneggiatura, e la writer room si riempie di palloncini

Ecco un'immagine dalla writer room di Welcome to Derry, la serie TV prequel di IT, che, per l'inizio dei lavori, è stata riempita di palloncini.

C’è entusiasmo nella writer room di Welcome to Derry, il progetto di serie prequel su IT che ha appena iniziato la lavorazione della sceneggiatura. La prima immagine diffusa dalla sceneggiatrice Shelley Meals è di quelle che riescono ad entusiasmare gli appassionati di Stephen King, considerando che la writer room è stata riempita di palloncini rossi, in pieno stile Pennywise.

Qui sotto trovate l’immagine della writer room di Welcome to Derry, che dovrebbe debuttare nel 2023 su HBO Max.

First day of WELCOME TO DERRY writers room! We float down here🎈 pic.twitter.com/sj48uvPfAn — Shelley Meals (@1TallGrl) June 14, 2022

La serie sarà ambienta negli anni Sessanta, in un periodo che precede gli eventi di IT: Capitolo Uno, ed includerà le origini di Pennywise. Andy Muschietti, Jason Fuchs e Barbara Muschietti saranno coinvolti come produttori. I Muschietti e Fuchs svilupperanno la storia mentre Fuchs realizzerà la sceneggiatura. Variety ha rivelato che Andy Muschietti dirigerà il primo episodio. Il progetto sarà seguito dalla Warner Bros. Television, la stessa casa di produzione che ha realizzato i due film dedicati a IT.

Ricordiamo che IT: Capitolo Uno è uscito nel 2017, mentre IT: Capitolo Due è uscito nel 2019. La regia dei film è stata di Andy Muschietti. Si tratta di due lungometraggi che hanno ottenuto complessivamente un miliardo di dollari. Mentre la miniserie TV con protagonista Tim Curry è uscita nel 1990. Il romanzo di Stephen King è stato, invece, pubblicato nel 1986, diventando presto un bestseller.