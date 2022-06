Samsung Wallet: carte, ID, chiavi auto e altro in un’unica app

Samsung Wallet e Samsung Pay si fondono in un'unica app che permette di usare ID, chiavi della macchina, carte di credito e molto altro, in un unico luogo.

Samsung Pay e Samsung Pass fanno il grande passo, si uniscono in un unica ed incredibilmente utile e comoda app, ora è possibile gestire tutto ciò che prima doveva essere gestito attraverso la scomodità di due applicazioni differenti, un servizio, o meglio, una fusione molto simile a quello che accadde tempo fa, e che si perpetua da anni, con Apple Wallet.

Ma cosa cambierà effettivamente con questa fusione? Samsung Wallet sarà in grado prima di tutto di registrare ed utilizzare carte di credito o di debito, potrete collegare una carta all’app e sui vostri dispositivi mobili compatibili, ed utilizzare quelle carte nei negozi che accettano pagamenti NFC. Viene utilizzata la stessa tecnologia di Apple Pay e Google Pay, quindi sarà davvero semplice trovare un negozio che si occupi di questo favoloso servizio. Sarà possibile anche archiviare le carte fedeltà per i negozi, la maggior parte delle quali apparirà come un codice QR o codice a barre che potrà essere scansionato durante il pagamento finale.

La nuova app sarà anche in grado di inserire biglietti aerei, chiavi digitali dell’auto e altro ancora. Samsung afferma che l’app supporterà presto gli ID ufficiali, inclusa la patente di guida o l’ID studente, inoltre, c’è anche il supporto per i portafogli crittografici. Per quanto riguarda la biglietteria e le chiavi dell’auto, Samsung ha una partnership con Korean Air, oltre a BMW, Kia e Genesis che si occuperanno di tutto, e sicuramente questi nomi aumenteranno durante il corso del tempo.

Samsung Wallet sarà lanciato oggi, 16 giugno 2022. La nuova app sarà resa disponibile in diversi paesi del mondo, ovvero negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna e Germania. L’app sarà compatibile con tutti i dispositivi Samsung Galaxy con Android 9.0 o versioni successive, anche se purtroppo alcune funzionalità sono limitate ai dispositivi con radio UWB o eSE .