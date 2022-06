Samsung vorrebbe distribuire 15 milioni di smartphone pieghevoli nel 2022

Samsung Electronics ha recentemente ordinato componenti dai suoi principali fornitori per i suoi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Il rapporto di spedizione di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 è di circa 2 a 1. Samsung Electronics originariamente vendeva più smartphone pieghevoli di tipo Galaxy Flip, ma quest’anno, la percentuale di spedizioni di Galaxy Fold 4 è stata leggermente superiore rispetto all’anno scorso.

I due prodotti combinati dovrebbero permettere alla compagnia di vendere un totale di 15 milioni di unità quest’anno, rimane il fatto che Samsung Electronics ha ordinato parti in grado di produrre circa 18 milioni di smartphone pieghevoli. Sunny Optical, un’azienda cinese di moduli per fotocamere, dopo essere entrata per la prima volta nel mercato dei fornitori di fotocamere posteriori, fornirà le fotocamere anteriore e posteriore da 12 megapixel per Galaxy Fold 4.

Anche le specifiche della fotocamera sarebbero state migliorate. Galaxy Z Fold 4 sembra dotato per la prima volta di una fotocamera principale da 50 megapixel. Le specifiche della fotocamera sono state aumentate al livello di uno smartphone di punta per essere paragonabili a quelle del Galaxy S22 Plus. Samsung Electronics ha ridotto la percentuale della propria produzione di parti nello smartphone pieghevole di quest’anno ma ha invece aumentato il numero di fornitori. Samsung Electronics acquista moduli fotocamera da Samsung Electro-Mechanics, Partron, MCNEX, CammSys, Power Logics e altre società cinesi, ad eccezione della doppia fotocamera da 12 megapixel forse presente sul retro del Galaxy Z Flip 4.

La dimensione del display non sarebbero cambiata molto rispetto ai predecessori, lo schermo interno del Galaxy Z Flip 4 è stato confermato rispettivamente da 6,7 ​​pollici e lo schermo esterno da 1,9 pollici. Lo schermo interno del Galaxy Z Fold 4 sarebbe di 7,56 pollici e lo schermo di 6,19 pollici quando piegato. Quest’anno, Samsung Electronics potrebbe aver deciso anche di non inserire una S Pen integrata.