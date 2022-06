Jurassic World – Il Dominio: DeWanda Wise vorrebbe un crossover con Fast and Furious

L'interprete DeWanda Wise si è espressa in favore di un possibile crossover tra Jurassic World e Fast and Furious, entrambi franchise Universal.

16—Giu—2022 / 11:51 AM

Dopo la conclusione della trilogia di Jurassic World con il film Jurassic World – Il Dominio, una delle interpreti del lungometraggio starebbe già pensando ad un possibile nuovo capitolo, che, secondo il suo parere, potrebbe essere un crossover con Fast and Furious. Lo ha dichiarato DeWanda Wise durante il That Hashtag Show.

Qui sotto trovate le parole dell’attrice che nel film interpreta la parte di Kayla Watts:

Fast and Furious è un franchise della Universal, così come Jurassic Park, perciò sarebbe una cosa possibile. Cos’altro non potrebbero fare, del resto? Sono già stati nello Spazio.

Non è la prima volta in cui si parla di questa possibilità, considerando che in passato i registi Justin Lin e Colin Trevorrow ne avevano già discusso. Ecco le parole di Justin Lin risalenti all’anno scorso:

Non ho mai detto no a nulla. E fa parte della nostra filosofia il fatto di non essere incasellati e chiusi. E questo è tutto ciò che dirò.

Considerando che la nuova trilogia di Jurassic Park si è appena conclusa, e che quella di Fast and Furious si prepara a far uscire i suoi due ultimi capitoli, così come ha dichiarato Justin Lin, tutto è possibile.