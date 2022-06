The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim – Ecco il cast vocale e la trama del film d’animazione

Nel cast vocale di The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim sono stati ingaggiati Brian Cox, Gaia Wise e Miranda Otto.

Warner Bros. e New Line Cinema hanno annunciato i nomi del cast vocale che farà parte del film d’animazione The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Nel lungometraggio ci saranno Brian Cox, Gaia Wise e Miranda Otto.

Nel film Brian Cox sarà Helm Mandimartello, Gaia Wise farà Hera, la figlia di Helm Mandimartello, mentre Miranda Otto farà Éowyn. E poi ancora ci sarà Luke Pasqualino che farà Wulf. Il resto del cast vede la presenza di Lorraine Ashbourne (Netflix’s Bridgerton), Yazdan Qafouri (I Came By), Benjamin Wainwright (BBC One’s World on Fire), Laurence Ubong Williams (Gateway), Shaun Dooley (The Witcher), Michael Wildman (Fast and Furious: Hobbs & Shaw), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Bilal Hasna ( Sparks) e Janine Duvitski (Benidorm).

La storia al centro del film è ambientata 183 anni prima degli eventi della trilogia de Il Signore degli Anelli, e vede l’attacco di Wulf dei Dunlandiani, personaggio alla ricerca di vendetta dopo l’uccisione del padre, portare Helm ed il suo popolo a creare un avamposto in quello che diventerà successivamente il fosso di Helm. Trovandosi in una situazione disperata, Hera dovrà guidare la resistenza contro un nemico che intende seminare distruzione. La regia è affidata a Kenji Kamiyama.

La produzione del progetto è di Philippa Boyens, con la produzione di Joseph Chou (Blade Runner: Black Lotus). Gli sceneggiatori sono Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou, Jeffrey Addiss e Will Matthews, che hanno basato il copione su Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re. Il team creativo vede presenti Alan Lee e Richard Taylor, assieme all’illustratore John Howe.