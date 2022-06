Star Wars: Bryce Dallas Howard dice la sua sulla richiesta dei fan di dirigere un film della saga

Bryce Dallas Howard sembra essere pronta a dirigere un vero e proprio lungometraggio, e con tanti fan di Star Wars che la vorrebbero alla regia di un film della saga, l’interprete ha approfittato di un’intervista del The Los Angeles Times per dire la sua.

Ecco le sue parole:

Per me c’è ancora tanto da imparare, in questo momento dovrei essere impegnata su Flight of the Navigator, ma non c’è ancora una sceneggiatura pronta. Il supporto che mi stanno dando i fan di Star Wars è emozionante. Quando mi è stato detto che avrei diretto un altro episodio del franchise ero impegnata in una sessione di lavoro con Jon Favreau, e ho detto “Sì”, avevo come un nodo alla gola. Jon mi diceva che alla Celebration le persone mi supportavano molto, ed era emozionato anche lui per questa cosa. Papà Jon! Mi sono sentita così fortunata nel vedere il pubblico reagire in quella maniera, perché amo fare tutto ciò.