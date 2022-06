Queste sei app distribuite sul Play Store nascondono un pericoloso malware

Erano disponibili nel marketplace di Google, ma dietro a queste app all’apparenza innocue si nascondeva un pericoloso malware. Una storia che si ripete fin troppo frequentemente. I ricercatori del team SecneurX hanno scoperto sei applicazioni malevoli nascoste all’interno del Play Store di Google.

L’utente veniva persuaso a scaricare un’applicazione apparentemente legittima, ma finiva – a sua insaputa – per scaricare uno dei due più pericolosi malware per Android: Hydra e Joker. I due malware sono trai più diffusi all’interno dell’ecosistema Android e continuano ad essere periodicamente aggiornati, in modo da diventare più sofisticati e sfuggire ai controlli di sicurezza di Google.

La lista completa delle app rimosse dal Play Store:

Document Manager

Coin track Loan – Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Se le avete, disinstallatele immediatamente.

I ricercatori sono poi riusciti a risalire ad alcune altre app malevole, che fortunatamente sono state bloccate prima che potessero essere distribuite all’interno del Play Store. La lista include:

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

Sebbene assenti sul marketplace di Google, i criminali le hanno comunque distribuite attraverso alcuni canali non ufficiali, ossia app store alternativi oppure attraverso il download diretto dell’APK via browser. Anche in questo caso vale l’imperativo di prima: le applicazioni vanno rimosse tempestivamente, ed è bene che prendiate ogni misura necessaria a rimettere in sicurezza il vostro smartphone.