Pinocchio di Guillermo del Toro: le nuove foto, il regista parla della sua versione della fiaba

In una nuova intervista per Vanity Fair, Guillermo del Toro spiega cosa c’è di nuovo e diverso nella “sua” versione di un grande classico, l’italianissimo (ma oramai internazionale) Pinocchio, mentre possiamo ammirare le nuove foto ufficiali di Pinocchio di Guillermo del Toro.

In the Oscar-winning filmmaker’s new stop-motion animated movie, “real” is a given. “I have never believed that transformation be demanded to gain love.” 🔗: https://t.co/Hpb1TFNW3O pic.twitter.com/5Ami0g70o5 — VANITY FAIR (@VanityFair) June 14, 2022

Difatti, questo reimagining porterà il personaggio in direzioni sconosciute, lontane tanto dal racconto tradizionale di Collodi quanto dal Classico Disney:

Mi sono sempre sperticato in lodi di ammirazione e grande amore per la Disney per tutta la mia vita, ma questo è stato anche un impulso per allontanarmi nel fare questa versione. Penso che [il Classico, ndr] sia un pinnacolo dell’animazione Disney. È realizzato con l’animazione bidimensionale realizzata a mano più bella.

(…) [Il mio film, ndr] va contro il libro, perché il libro cerca l’addomesticamento dello spirito del ragazzino in un modo un po’ strano. È un libro ricco di grande inventiva, ma propone anche l’ubbidienza cieca ai genitori, l’essere un bravo ragazzo a tutti i costi e così via. Il [mio film, ndr] tratta del trovare se stessi e la propria strada nel mondo, non solo obbedendo ai comandamenti che ti vengono dati, ma anche capendo quando siano buoni e quando no.

Moltre volte la favola mi è parsa in favore dell’addomesticamento dell’anima. Ma l’obbedienza cieca non è una virtù. La virtù di Pinocchio sta nel saper disobbedire. Quando tutti si comportano da marionette, lui non lo fa. Queste sono le cose interessanti, per me. Non voglio rinarrare la stessa storia. Voglio narrarla a modo mio e nel modo in cui comprendo il mondo.

La versione originale presenta un cast vocale d’eccezione: Ewan McGregor è il Grillo parlante, David Bradley è Geppetto e Gregory Mann fa il suo debutto prestando la voce a Pinocchio. Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l’attrice premio Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l’attore premio Oscar Christoph Waltz e l’attrice premio Oscar Tilda Swinton.

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante musical in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

