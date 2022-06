iOS 16 permetterà a quanto pare di cancellare più app pre-installate

Sembra che il nuovo iOS 16 presenterà all’interno un numero maggiore di novità rispetto a quelle che ci aspettiamo, con la possibilità per gli utenti di fruire di molteplici feature fino a ora non rese disponibili per quel che concerne i sistemi operativi realizzati da parte del colosso di Cupertino.

Come di recente confermato, e ripreso sulle pagine di GizChina, chi avrà a che fare con l’OS potrà disinstallare una quantità maggiore di applicazione pre-installate all’interno dei dispositivi di base, con un numero che è già in ogni caso eliminabile, e con Salute, Orologio e Dov’è che potranno quindi venire rimosse in aggiunta.

Sono passati ormai molti anni da quando con iOS 10 nel 2016 Apple ha permesso agli utenti di rimuovere alcune delle app pre-installate di base che non ritenevano utili, e fa di sicuro piacere vedere come il numero stia man mano crescendo, permettendo quindi agli utenti di fruire di un’esperienza maggiormente versatile quando si interfacciano con i propri telefoni.

Ovviamente, in diversi casi, come per gli orologi, è possibile optare per soluzioni di terze parte che potrebbero risultare preferibili, permettendo quindi agli utenti di avere un controllo maggiore sugli iPhone.