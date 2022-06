Internet Explorer: termina ufficialmente il supporto di Microsoft

Dopo che il tutto era stato confermato tempo a dietro, Microsoft ha terminato in via ufficiale il supporto al browser Internet Explorer, che rimanda ora a Edge.

Si parlava ormai da tempo di questo lutto informatico, ed è stato confermato infatti che nella giornata di oggi, 15 giugno 2022, siamo ufficialmente davanti alla fine di Internet Explorer, che va in pensione e muore definitivamente per far spazio a Edge.

Tutti coloro che sfrutteranno infatti Explorer da oggi verranno automaticamente inviati alla piattaforma di Edge, nuova soluzione di Microsoft che nel tempo sta avendo modo di evolversi e dare filo da torcere a tutti i browser presenti sul mercato, venendo addirittura spesso preferito a Google Chrome.

Nonostante si tratti di casi abbastanza rari, i software che richiedono esclusivamente Internet Explorer 11 potranno ancora funzionare, visto che Edge presenta una modalità apposita proprio per questi. Stando ai dati attuali, come riporta PCGamer, Edge possiede il 9% del mercato dei consumatori.

Nonostante non saranno di sicuro molti coloro che sentiranno la mancanza di Internet Explorer, c’è da dire che lo storico browser – fra chi lo ricorda quando era la miglior opzione – e le battute sulla sua lentezza, è rimasto nel cuore di moltissimi appassionati, che quindi si trovano davanti a una notizia che di sicuro fa riflettere su come il mondo dei browser si sia evoluto molto, con offerte al momento decisamente più avanzate.