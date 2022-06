Fallout 5 confermato da Todd Howard: arriverà dopo The Elder Scrolls 6

Fallout 5 si farà. Lo ha di fatto confermato Todd Howard ai microfoni di IGN, mentre forniva alcuni dettagli su Starfield e discuteva di The Elder Scrolls 6. Più precisamente Howard ha dichiarato che lo sviluppo attivo del nuovo Fallout inizierà proprio dopo la chiusura del nuovo The Elder Scrolls.

Sì, al momento The Elder Scrolls 6 è in pre-produzione, faremo il prossimo Fallout dopo di lui – ha precisato Todd Howard

Non è di certo la prima volta che Howard parla di Fallout 5. Lo scorso anno il director aveva sottolineato quanto la serie facesse parte del DNA di Bethesda e di come in realtà ci fossero già delle idee sul nuovo capitolo scritte nero su bianco. Chiaramente Fallout 5 non è l’unico progetto a cui Bethesda dovrà badare da qui ai prossimi anni, quindi per ricevere maggiori dettagli sul futuro della serie molto probabilmente dovremo ancora attendere un bel po’.

Per quanto concerne Starfield, invece, Todd Howard ha dichiarato che il gioco sarà estremamente denso ed esteso, il titolo più ambizioso che il team abbia mai creato. Saranno oltre 1000 i pianeti che potremo visitare e la main quest, al netto delle missioni secondarie e di tutte le altre attività, durerà tra le 30 e le 40 ore. In totale ci saranno più di 200.000 linee di dialogo.