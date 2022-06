Aquaman 2 avrà un recasting del ruolo di Amber Heard, ma l’attrice smentisce

Just Jared ha diffuso delle voci riguardanti un recasting del ruolo di Mera in Aquaman 2, ma la stessa Amber Heard ha voluto smentirle.

Just Jared ha diffuso la notizia riguardante il ruolo di Mera in Aquaman 2 ed il fatto che subirà un recasting in seguito ad i primi screen test effettuati, ma l’interprete Amber Heard ha voluto smentire questo rumor. In seguito alla sentenza del processo per diffamazione intentato da Johnny Depp, che ha portato alla sconfitta di Amber Heard, l’attrice è finita in un vortice social di critiche e di reazioni negative.

La stessa Heard ha dichiarato sui rumor riguardanti un recasting di Mera in Aquaman 2:

Il vortice continuo dei rumor è iniziato sin dal primo giorno. Posso dire che si tratta di voci inaccurate, sconsiderate ed un po’ insensate.

Secondo Just Jared la Warner Bros. starebbe addirittura già procedendo con i reshoot che coinvolgerebbero Nicole Kidman e Jason Momoa. Inoltre, la parte di Mera sarà comunque rimpiazzata per i prossimi lungometraggi DC Comics.

Durante il processo ha testimoniata anche il produttore della Warner Bros. e presidente di DC Walter Hamada, che ha dichiarato come tra Jason Momoa ed Amber Heard manchi la chimica giusta per far funzionare i loro personaggi come coppia all’interno dei film di Aquaman.

