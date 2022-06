Joker 2: Lady Gaga in trattative per la parte di Harley Quinn, il film potrebbe essere un musical

Lady Gaga sarebbe in trattative per entrare nel cast di Joker 2, al fianco di Joaquin Phoenix, per un film che dovrebbe essere sviluppato come musical.

Per il film Joker 2, intitolato Joker: Folie à deux, sembra che anche un nome di spessore come quello di Lady Gaga sia pronto ad unirsi al lungometraggio della Warner Bros., per vestire i panni di Harley Quinn. A rivelare quest’indiscrezione è stato il The Hollywood Reporter, e si tratta di una notizia che aumenta a dismisura la già molta attenzione per questo sequel.

Inoltre, secondo quanto riferito sempre dal THR, il nuovo film su Joker dovrebbe essere un musical, e questo elemento allontanerebbe la base del lungometraggio dal primo capitolo. Sembra che la cifra artistica di questo sequel, in questo caso, voglia essere ancora più elevata rispetto a quella del primo film.

I rumor sullo sviluppo del sequel circolavano già dopo il successo ai botteghini del primo Joker, capace di ottenere anche il riconoscimento per il miglior film al Festival di Venezia, e di conquistare due premi Oscar.

Ecco la sinossi del primo Joker: