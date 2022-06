Galaxy Flip 4, balzo in avanti sull’autonomia: batteria più capiente e ricarica più veloce

Il Galaxy Flip 4 farà un balzo in avanti sul fronte della batteria. Non soltanto ospiterà due blocchi batteria più capienti, ma la ricarica sarà più veloce.

14—Giu—2022 / 11:49 AM

Il Galaxy Flip 4 farà un’importante balzo in avanti sul fronte della batteria. Non soltanto ospiterà due blocchi batteria più capienti, ma sarà anche in grado di ricaricarsi più velocemente. Il segmento degli smartphone pieghevoli sta compiendo un’evoluzione importante e ormai le rinunce da fare – rispetto agli smartphone tradizionali – sono sempre più piccole.

Gli ultimi rumor ci arrivano dal sito specializzato SamMobile, secondo il quale la nuova generazione avrà un design piuttosto simile (se non invariato) rispetto a quello già visto sul Galaxy Z Flip 3 attualmente in commercio.

Il sito ha pubblicato due foto di quelle che dovrebbero essere i due blocchi batteria scelti da Samsung per il nuovo Galaxy Flip. Troviamo un blocco da 2.555 mAh e, quindi, un secondo da 1.040 mAh. Complessivamente, la capienza raggiunge così i 3.595 mAh, contro i 3.300mAh della terza generazione. Quanto basta per migliorare uno degli aspetti meno riusciti del telefono, ossia la sua autonomia ridotta.

Non finisce qui: sempre secondo SamMobile, lo smartphone supporterà una velocità di ricarica da 25W, contro i 15W attuali. Ricaricare lo smartphone sarà un’operazione più veloce, anche se comunque siamo distanti dalle ricariche ultra-rapide viste su alcuni top di gamma recenti.

Sarà interessante vedere come si comporterà il nuovo SoC, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus. Con una buona ottimizzazione, forse il nuovo Galaxy pieghevole potrà veramente avere un’autonomia adeguata alle esigenze dei consumatori. Ne sapremo di più tra pochissimo.