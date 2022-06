Thor: Love and Thunder – I character poster mostrano anche lo Zeus di Russell Crowe

Sono stati diffusi i character poster di Thor: Love and Thunder, che mostrano tutti i personaggi protagonisti, comprese le caprette mistiche Toothgrinder e Toothgnasher. Chiaramente non mancano Chris Hemsworth e Natalie Portman, ma è presente anche Tessa Thompson come King Valkyrie, Christian Bale che farà Gorr, Taika Waititi come Korg, e Russell Crowe nei panni di Zeus.

Qui sotto trovate i character poster dei protagonisti di Thor: Love and Thunder.

C’è curiosità per le performance di Russell Crowe nei panni di Zeus, e di Christian Bale come il cattivo Gorr. Taika Waititi parlando del film ha detto:

Non volevo fare un nuovo Ragnarok, avevo bisogno di qualcosa di stimolante a livello creativo. Ragnarok era una sorta di festa, anche questo film sarà divertente, però scenderà di più nel profondo. Non sarà una commedia e neanche un dramma, ma si confronterà con questioni come l’amore, la morte ed il nostro posto di appartenenza nel mondo. Ogni personaggio si domanderà qual è il proprio posto nel mondo, per quale ragione si diventa eroi, e cosa si fa con dei poteri. Posso definirlo come un film sulla crisi di mezza età, un qualcosa del tipo ‘sto facendo la cosa giusta ed il massimo di quello che è il mio potenziale nel mondo?’ Siamo ancora alle prese con la pandemia, e credo che questa sia una buona domanda da porsi. Questo è il momento di chiedersi se stiamo facendo il possibile per noi stessi e per chi ci sarà dopo.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.