Starfield si mostra in una serie di splendide immagini

Starfield torna a mostrarsi in una splendida carrellata di nuove immagini pubblicate da Bethesda. Ammiriamo gli scatti più nel dettaglio.

Starfield torna a mostrarsi in una carrellata di splendide immagini che sottolineano la vastità, la caratterizzazione e la ricchezza degli scenari che andremo ad esplorare nel corso dell’avventura. Dopo il ricco video di gameplay presentato in occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, Bethesda pubblica una carrellata di nuovi scatti che ci permettono di dare nuovamente uno sguardo all’ambizioso titolo in arrivo nel 2023. Ecco una selezione delle immagini pubblicate:

Starfield è stato descritto da Bethesda come il titolo più ambizioso mai creato dal team. Nel corso dell’evento di Xbox, Todd Howard ha parlato sistema di personalizzazione del personaggio e degli alberi delle abilità che combineranno il meglio dei precedenti giochi di ruolo di Bethesda.

Nel gioco sarà presente inoltre un sistema di costruzione della nave spaziale, che abbiamo avuto modo di vedere durante il video di gameplay. Potremo quindi pilotare la nave, alternando visuale in prima e in terza persona e personalizzarla in ogni elemento.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield è in uscita nei primi mesi del 2023 su PC e console Xbox. Sarà disponibile al lancio anche per gli abbonati all’Xbox Game Pass.