Quanto bisognerà ancora attendere per vedere gli Apple Glass?

Apple continua a lavorare – dietro le quinte – ai suoi primi prodotti per la realtà virtuale e aumentata. Non c’è solo il primo visore VR, ma anche un paio di occhiali ‘smart‘. La tempistica è sempre stata molto chiara – stando ai leak -, prima tocca al (costoso) visore per la realtà virtuale, e poi agli occhiali con funzionalità AR.

E sono proprio gli Apple Glass ad essere i protagonisti di un nuovo corposo report dell’analista Jeff Pu di Haitong Intl Tech Research, rilanciato in queste ore dal sito specializzato 9to5Mac. Secondo l’analista, i primi occhiali AR di Apple usciranno solamente a fine 2024. Dovranno essere per forza connessi ad un iPhone per funzionare. In altre parole, non funzionano in modo indipendente ma sfruttano la potenza degli smartphone di Apple. Apple avrebbe scelto Luxshare come partner per la realizzazione materiale degli occhiali.

Nel 2024 probabilmente uscirà già anche la seconda versione dell’atteso visore VR, che doveva essere presentato in occasione della WWDC 2022 (giurano alcune fonti) ma che sarebbe poi stato rimandato ad inizio 2023. Apple potrebbe proporre la seconda generazione del visore e i suoi Apple Glass in simultanea, presentandoli entrambi con un unico evento ad hoc.

Nel report di Jeff Pu c’è spazio anche per gli Apple Watch Series 8: l’azienda starebbe lavorando a due versioni del wearable, inclusa una versione premium più costosa. E poi gli iPhone 14, che ormai sarebbero prossimi alla produzione di massa in vista della loro presentazione, prevista per settembre.