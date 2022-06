L’iPhone 14 Pro non ha più segreti: svelati tutti e quattro i modelli

Mancano ancora diversi mesi alla loro presentazione, in compenso conosciamo già il design di tutti e quattro i nuovi iPhone 14. Sam Kohl, fondatore di iUpdate, ha ricreato delle unità dummy dei nuovi iPhone. Stiamo parlando di quattro repliche – non funzionanti – ricreate sulla base di alcune informazioni riservate, ottenute da alcuni insider.

Insomma, bisogna fare un atto di fede, ma è probabile che Kohl abbia avuto modo di vedere alcuni file CAD dei nuovi smartphone. Lui sostiene che le sue unità dummy siano uguali in tutto e per tutto agli iPhone 14 originali.

Pariamo dalla novità più vistosa: gli iPhone 14 Pro e Pro Max non avranno più il notch. Al loro posto troviamo una fotocamera anteriore a foro (punch-hole) e una ‘pillola’ che racchiude tutti i sensori necessari per il funzionamento di FaceID, l’autenticazione via riconoscimento facciale di Apple.

C’è poi un altro dato importante: sempre sui modelli Pro il modulo fotografico è vistosamente più grande, con una sporgenza rispetto alla scocca più marcato. Entrambi i modelli dovrebbero sfoggiare una nuova fotocamera principale da 48MP. Il che giustificherebbe il nuovo design del modulo.

Complessivamente, i due iPhone 14 ‘base’ – incluso il nuovo Max – sembrano mantenere un design piuttosto simile a quello dell’attuale iPhone 13. Notch incluso.