Sono stati i giochi gli assoluti protagonisti dell’Xbox & Bethesda Games Showcase di quest’anno. L’ultimo appuntamento comunicativo di Microsoft ci ha regalato uno show denso di contenuti, dal ritmo serrato e caratterizzato da annunci di un certo spessore, ad iniziare dalla conferma dell’esistenza della partneship tra Hideo Kojima e Xbox Game Studios fino ad arrivare all’arrivo di Hollow Knight: Silksong su Game Pass e al corposo primo video di gameplay di Starfield.

Insomma, l’Xbox & Bethesda Showcase ci ha offerto uno show ben confezionato e all’insegnata della concretezza, con pochi fronzoli e tanta sostanza. E sebbene siano mancate le vere bombe, ossia quei momenti in grado di suscitare un certo clamore, non possiamo non ammettere che lo showcase di Microsoft sia assolutamente da considerare ad oggi la parentesi migliore di questo Summer Game Fest 2022.

Tra novità, conferme e attesissimi ritorni, scopriamo dunque quali sono stati i migliori annunci dell’Xbox & Bethesda Games Showcase.

Redfall – Trailer di gameplay

Ad aprire la conferenza Xbox & Bethesda, è stato Redfall, lo shooter paranormale di Arkane in arrivo nel 2023 su PC (Steam), Cloud e Xbox Series X|S. Il gioco è tornato a mostrarsi con un primo trailer di gameplay che ci ha permesso di dare uno sguardo ai personaggi, ad alcune feature di gameplay e alle dinamiche di shooting. Il filmato ci mostra una delle protagoniste mentre è intenta ad esplorare un edificio abbandonato, imbrattato di sangue. Dopo qualche secondo, emerge dall’ombra un vampiro ed ecco così che ha inizio uno scontro frenetico e spettacolare. Con l’uso di abilità speciali e il supporto di un robot, dovremo sconfiggere i vampiri che minacciano di dissanguare la città sfruttando i nostri poteri ed il nostro equipaggiamento. La lotta ai mostri e ai cultisti che li idolatrano potrà avvenire in solitaria o in cooperativa.

Hollow Knight: Silksong su Game Pass

È stato senza dubbio uno degli annunci più sorprendenti della serata. Quando ormai neanche i fan più devoti ci speravano più, ecco che l’attesissimo Hollow Knight: Silksong è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che ha portato con sè una notizia incredibile, in grado da sola di elevare nei primi minuti il livello qualitativo dello show di Microsoft. Silksong sarà disponibile al day One su Xbox Game Pass nel catalogo PC e console. Ciò significa che il gioco potrà essere scaricato al lancio subito e senza costi aggiuntivi. Per quanto riguarda il trailer di gameplay, il filmato ci ha permesso di vedere in azione la protagonista Hornet in diverse sequenze esplorative e in alcuni frammenti di boss fight. Detto questo, resta indubbiamente ancora l’amarezza di non avere una data di uscita dopo tutti questi mesi di continui silenzi. La speranza è che arrivino presto nuovi dettagli già nei prossimi giorni.

Giochi Riot in arrivo su Game Pass

Buone nuove anche per gli appassionati delle esperienze multiplayer targate Riot Games. Da quest’inverno tutti giochi di Riot Games saranno aggiunti all’Xbox e PC Game Pass con dei bonus esclusivi. Parliamo nello specifico di titoli come League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Valorant, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. Ad accompagnare l’annuncio c’è un trailer che mostra in azione i giochi di Riot Games e fa un sunto di tutti gli oggetti sbloccabili ai quali avranno diritto gli abbonati.

Forza Motorsport – Video di gameplay

Uno dei titoli più attesi dell’Xbox & Bethesda Showcase è stato senza dubbio Forza Motorsport che è tornato a mostrarsi con un video di gameplay che mette in luce tutte le caratteristiche di un ottimo comparto grafico. Il filmato ci permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gioco tratte da diverse gare, alcune di queste costituite da sezioni di gameplay puro che mostrano le diverse migliorie tecniche apportate nel nuovo capitolo della celebre serie automobilistica di Turn10 che vanterà tra le altre cose l’aggiunta dei riflessi in Ray Tracing in gara e l’utilizzo della grafica in fotogrammetria. Viene inoltre confermato dagli sviluppatori che questo capitolo includerà anche un maggior livello di realismo nei percorsi. Le condizioni climatiche avranno effetto sulle prestazioni in gara e anche i danni alle auto sembreranno più realistici. Forza Motorsport sarà disponibile nella primavera del 2023 su Xbox Series X/S e PC.

Overwatch 2 – Trailer e data d’uscita in early access

Insieme a Forza Motorsport, anche l’attesissimo Overwatch 2 di Blizzard Entertainment è tornato a mostrarsi con un trailer che svela l’inizio dell’early access, fissato per il 4 ottobre 2022 per PC, Xbox Series X|S e One. Blizzard conferma inoltre che il gioco sarà free-to-play e che includerà diversi nuovi personaggi, tra cui Junker Queen, il nuovo Tank che potete ammirare nel nuovo trailer e che si unirà al roster del celebre sparatutto insieme ai già noti Soldier-76, Tracer, Zenyatta, Winston e Sojourn. Ricordiamo inoltre che Overwatch 2 arriverà anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Diablo IV – Video di gameplay

Durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase si è tornato a parlare anche di Diablo IV, il nuovo episodio della celebre serie Blizzard, che è tornato a mostrarsi con un ricco video di gameplay che mostra diverse feature del gioco, andando ad analizzare il sistema di combattimento, la nuova classe il Negromante, ma anche il PvP. Inoltre, c’è stata anche la conferma che Diablo 4 sarà disponibile nel 2023 su PC e Xbox e presumibilmente anche sulle altre piattaforme. Ma per saperlo, dovremo attendere dettagli più precisi in merito.

Persona 3, 4 e 5 su Game Pass

Dopo mesi di indiscrezioni, è finalmente arrivata la conferma. Phil Spencer è intervenuto personalmente durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase per annunciare che il franchise di Persona arriverà su piattaforme Xbox. Si tratta senza dubbio di un cambiamento importante per una IP legata storicamente al marchio PlayStation. A partire dal 21 ottobre 2022 tutti gli appassionati della serie ruolistica di Atlus potranno dunque giocare l’acclamato Persona 5 Royal su Game Pass e senza costi aggiuntivi. Saranno aggiunti poi al catalogo anche Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Se avete sempre sognato di giocare la leggendaria serie di JRPG di casa Atlus, ora davvero non avete più scuse.

Hideo Kojima conferma la partnership con Xbox Game Studios

La presenza di Hideo Kojima all’Xbox & Bethesda Games Showcase ha portato con sé due grandi conferme. La prima è che sì, l’amato autore nipponico sta effettivamente lavorando ad un nuovo titolo oltre a Death Stranding 2 e la seconda è che questo titolo sarà un‘esclusiva Xbox, come diverse indiscrezioni hanno anticipato ormai da tempo. Con un breve videomessaggio, introdotto dalle parole di Phil Spencer, Hideo Kojimja ha confermato la partnership con Xbox Game Studios per lo sviluppo di un titolo che sfruttarà il Cloud. Al momento non abbiamo molte informazioni sul gioco, ma sappiamo che sarà un gioco che sfrutterà le potenzialità delle tecnologie di Xbox per creare un concept mai visto prima. La presenza di Hideo Kojima all’Xbox & Bethesda Games Showcase rappresenta un momento decisamente importante sul piano storico, ma non solo: la collaborazione tra Kojima ed Xbox denota un’apertura sempre maggiore da parte di Microsoft verso il Giappone. Da sempre, Phil Spencer ha costantemente lavorato con l’obiettivo di riuscire a stringere rapporti più forti con gli sviluppatori nipponici e ad oggi quell’impegno sembra essere ormai sempre più concreto.

Starfield – Video di gameplay

A chiudere magnificamente lo show di ieri sera, ci ha pensato Todd Howard che per l’occasione è salito sul palco di Xbox per presentare il primo video di gamplay di Starfield. Il corposo filmato ci ha permesso finalmente di vedere per la prima volta il titolo in azione con una panoramica sul mondo di gioco e sul gameplay. Il video conferma la visuale mista, in prima e terza persona, offrendo un primo sguardo sguardo all’HUD, ai combattimenti e al mondo di gioco che appare esteso e ricco di dettagli. Nel video si vede anche l’editor per i personaggi, che promette un’ampia libertà assoluta nella personalizzazione del nostro protagonista, con uno stratificato sistema di abilità e altre tecnologie da sviluppare.

Con Starfield, Bethesda conferma la volontà di costruire un open world quanto più possibile ricco e complesso, evolvendo in maniera sostanziale quanto fatto finora nella storia del team, che si è specializzato in questo genere ormai da anni.

Il gioco resta però ancora privo di una data d’uscita con il periodo di lancio ancora fissato ad un generico 2023.