Captain America: Chris Evans elogia Anthony Mackie come suo sostituto

Ora che Chris Evans non è più Captain America, lo scudo del supereroe è passato nelle mani di Anthony Mackie, che con il suo Falcon ne ha raccolto l’eredità già dalla serie The Falcon and the Winter Soldier. Lo stesso Chris Evans ha di recente elogiato la performance di Mackie, dichiarando che si tratta del suo degno erede.

Ecco che cosa ha detto a riguardo:

Non c’è una persona migliore per fare quella parte. Lui riesce a rendere giustizia al personaggio. Sono tanto orgoglioso di Anthony, e sono curioso di vedere cosa faranno in futuro con il suo character. E se calerà mai qualche lacrima per Captain America, sarà solo per i bei ricordi che ho nell’aver vestito quei panni.

Ricordiamo che Chris Evans ha vestito i panni di Captain America dal film dei Marvel Studios uscito nel 2011, ed ha continuato ad interpretare il personaggio fino ad Avengers: Endgame del 2019. Proprio alla fine di quel film c’è stato il passaggio di consegne con il Falcon di Anthony Mackie, che ha definitivamente raccolto lo scettro di Cap nella serie TV uscita l’anno scorso su Disney+.

Potrebbe interessarti anche questa news: