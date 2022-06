Sony Xperia 5 IV: specifiche tecniche confermate da un leak?

Il nuovo Sony Xperia 5 IV potrebbe offrire uno Snapdragon 8 Gen 1 all'interno, come confermerebbe il leak ripreso recentemente dalle pagine di GizChina.

Stando a quanto di recente anticipato, i Sony Xperia 5 IV potrebbero venire lanciati entro la fine dell’anno, con delle strane novità per quel che concerne il SoC all’interno. Sembra che la compagnia abbia scelto gli Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, evitando quindi la versione Plus e optando per quella base.

A quanto pare saranno presenti varianti con 8 e 12 GB di RAM, con 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione disponibili, mentre sembra che non mancherà una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida Qi wireless.

Il nuovo leak ripreso dalle pagine di GizChina, dopo essere arrivato sul social network cinese Weibo, anticipa uno schermo da 6,1 pollici, con una fotocamera da 12 MP nella parte frontale per i selfie e tre sensori da 12 MP sul retro, da 24, 16 e 85-125 mm, seppur ancora manchino ancora vari dettagli in merito a tutte.

Staremo a vedere se il leak risulterà vero, con sempre più voci che riguardano il nuovo gioiellino di casa Sony ancora prima dell’annuncio, e con la compagnia che dovrebbe avere modo di lanciare il tutto nel giro di qualche tempo, mentre le voci di corridoio diventano via via sempre più insistenti.