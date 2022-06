Scorn: data d’uscita svelata con un trailer

In occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, Scorn è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che svela infine anche la data d’uscita del gioco. Il titolo sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 in esclusiva temporale per Xbox Series X/S e PC. Il gioco arriverà anche su Game Pass al Day One.

Scorn ci catapulterà in uno scenario oscuro e insidioso, alle prese con un’esperienza horror in prima persona che attinge a piene mani dall’immaginario dell’artista H.R. Giger, la mente creativa a cui si deve la creazione dell’iconico xenomorfo di “Alien”. Ogni luogo avrà una storia, puzzle e personaggi unici, da scoprire e sfruttare per ottenere nuove abilità di gioco.

Scorn è ambientato in un universo da incubo con forme strane e scenari cupi. È progettato sull’idea dell”essere gettato nel mondo'”, si legge sul sito di Xbox.

Isolato e perso in questo mondo onirico, esplorerai diverse regioni interconnesse in modo non lineare. Ogni luogo ha il proprio tema, con enigmi e personaggi che sono parte integrante della creazione di un mondo coeso.