Pixel 6a protagonista di un nuovo unboxing, ecco le differenze con i 6 Pro

I Pixel 6a sono stati rivelati da parte della compagnia lo scorso mese, e mentre siamo in attesa del lancio dei dispositivi nel corso di luglio, con i pre-order che dovrebbero iniziare nella giornata del 21 e le vendite il 28, dei video unboxing sono emersi in rete. Parliamo ancora una volta di un contenuto di questo tipo che ha avuto modo di anticipare tutti i dettagli prima che i gioiellini del colosso di Mountain View possano raggiungere le case degli utenti.

A quanto pare, la compagnia ha optato per un design completamente diverso rispetto a quanto visto con i Pixel 5a, con delle differenze che non mancano rispetto anche ai Pro del colosso. Troviamo sul retro il classico setup orizzontale delle fotocamere, con però le lenti che risultano diverse dai 6 Pro, e con un setup che inizia con un sensore da 12 MP e non offre una doppia 50 MP come i Pixel 6. Parliamo della stessa telecamera da 8 MP vista nella serie e della 12 MP grandangolare, con anche infatti il SoC Tensor che non sembra variato.

Si parla di uno schermo da 6,1 pollici di tipo AMOLED, con solamente però 60 Hz di refresh rate e una punch-hole posta al centro. Potete ammirare il tutto nel video presente qui di seguito.

Si parla anche di materiali costruttivi differenti utilizzati, con un Gorilla Glass 3 nella parte frontale e un composto plastico sul retro, mentre sembra che ci siano stai dei miglioramenti per quel che concerne il sensore delle impronte digitali, apparentemente in questo caso maggiormente veloce. Infine, dovremmo trovare una batteria da 4.410mAh, più piccola rispetto ai 4.680mAh dei Pixel 5a, seppur a quanto pare pronta a durare una quantità di tempo maggiore. Non resta in ogni caso che mettere mano sui device per assicurarci del tutto, con il debutto che è ormai quasi alle porte.