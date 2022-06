iPhone 14: svelato il design della serie in video?

In seguito alla fine della conferenza WWDC22 di Apple, emergono nuovi rumor per quel che concerne il futuro della serie degli iPhone, grazie a un video di iUpdate.

Dopo che la WWDC22 di Apple si è conclusa da pochissimo, continuano fin da subito a emergere nuovi rumor per quel che riguarda i prossimi iPhone che verranno rilasciati da parte della compagnia, la quale, stando alle tradizioni, dovrebbe avere modo di svelare il tutto nel corso del mese di settembre. Parliamo di un video esclusivo di iUpdate, il quale quindi va preso come particolarmente incerto fino a che delle conferme ufficiali non saranno arrivate da parte del colosso di Cupertino.

Parliamo della serie che dovrebbe essere composta quest’anno da iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, stando a quanto riportato fino a questo momento, con l’azienda che infatti avrebbe deciso di mettere da parte i suoi dispositivi mini, almeno per adesso. Si è parlato da tempo dei cambi di design per quel che concerne i prossimi iPhone 14 Pro, che infatti dovrebbero abbandonare il design delle fotocamere con notch visto fino a questo momento per un’opzione “a pillola” con due fori. Potete ammirare il tutto nel video presente qui di seguito.

Non sono mancati anche dei paragoni per quel che riguarda la nuova serie degli iPhone 13, con le unità mostrate che risultano praticamente identiche però parlando delle versioni vanilla e di quelle Max. I primi due dispositivi della serie, iPhone 14 e iPhone 14 Max, dovrebbero invece offrire lo stesso tipo di design con il notch per la fotocamera, con però ovviamente il secondo che offrirebbe uno schermo maggiormente grande, pronto a raggiungere i 6,7 pollici che fino ad ora sono spettati alle versioni Pro Max.

Al momento si tratta come detto di rumor, che vanno infatti presi con le pinze almeno per il momento, nonostante il fatto che tutti i report emersi in rete puntino verso le stesse direzioni lascia immaginare che molti dei dettagli relativi ai prossimi iPhone siano già stati svelati.